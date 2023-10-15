İsrail ordusu, çatışmalarda ölen 7 askerin isimlerini açıkladı
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İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden 7 askerin isimlerini paylaştı. Ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda öldürülen ve aralarında subayların da olduğu 7 askerinin daha isimlerini paylaştı.
Ordunun resmi internet sitesinde, çatışmalarda hayatını kaybeden 7 İsrail askerinin isimleri yayımlandı.
Açıklamada, yaşamını yitiren asker ve subayların ailelerine, ölüm haberinin verildiği ifade edildi.
Kanal 12 televizyonuna göre, son rakamlarla birlikte 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 286'ya yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya