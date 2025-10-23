Haberler

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı
İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Bekaa bölgesini savaş uçaklarıyla vurdu. İsrail Savunma Bakanlığı vurulan hedeflerin "Hizbullah'ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapıları olduğunu duyururken bölgeden servis edilen videolarda çok sayıda noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.

Lübnan basınında yer alan haberde, İsrail hava saldırılarının Bekaa'nın kırsal bölgelerinde bazı noktaları hedef aldığı belirtildi. Lübnan makamlarından saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ÇOK SAYIDA NOKTADAN DUMANLAR YÜKSELDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Hizbullah'ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" başta olmak üzere bazı hedeflerin vurulduğunu duyururken sosyal medyada yer alan videolarda çok sayıda noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bunu 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Erdem Aksoy
