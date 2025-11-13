İsrail Ordusu, Ateşkese Rağmen Gazze'de 4 Filistinliyi Öldürdü

İSRAİL ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Refah kentindeki Golani Tugayı'nın, 'Sarı Hattı' geçen 4 Filistinliyi tespit ettiği bildirildi. Tespitin ardından ordu güçlerinin 3 kişiyi vurarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine karşı operasyonlarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ordudan yapılan bir başka açıklamada da Han Yunus'ta 'Sarı Hattı' geçen ve ordu birliklerine yaklaştığı öne sürülen bir Filistinlinin 'tehdidi ortadan kaldırma' gerekçesiyle etkisiz hale getirildiği kaydedildi.