İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu aktivistleri Yunanistan'a teslim edecek

İSRAİL Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoydukları aktivistleri Yunanistan'a teslim edeceklerini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti. Saar, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilik nedeniyle Yunanistan hükümetine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı