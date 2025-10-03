İsrail, Küresel Sumud Filosu Aktivistlerini Alıkoymaya Devam Ediyor

(ANKARA)- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı ardından önce Aşdod Limanı'nda bekletilen, sorgularının ardından Ketziot Hapishanesi'ne sevk edilen aktivistlerin "morallerinin yüksek sağlık durumlarının iyi olduğu" bildirildi.

İsrail'in deniz ablukasını kırmak adına Barselona'dan yola çıkan ve Gazze'ye az bir mesafe kala İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu üyeleri, mahkemeye çıkarıldı. Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, dün saat 14.00 sularında mahkeme sorguları başladı ve 15 saatten fazla sürdü. Çok az aktivistin acil çıkış talebi imzaladığı öğrenilirken, bu formu imzalamayanların "sınır dışı süreçlerinin daha uzun süreceği" öğrenildi. Bu formun imzalanmaması durumunda İsrail'in 72 saat gözaltında tutma hakkı olduğu belirtildi. Türkiye Delegasyonu yaptığı açıklamada, filo üyelerinin morallerinin gayet yüksek olduğunu, sağlık durumlarının da iyi olduğunu bildirdi.

Aktivistler hapishaneye sevk edildi

İsrail tarafından alıkonulan aktivistler, sorgularının ardından Negev Çölü'nde, Gazze ile Mısır arasında bulunan Ketziot Hapishanesi'ne sevk edildi. Marinette adlı gemide bulunan ve İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin de işlemlerin ardından buraya sevk edileceği öğrenildi. Sınır dışı işlemleri devam eden Küresel Sumud Filosu aktivistleri, bir süre burada tutulacak.

"Dün kimseye yiyecek veya içecek verilmedi"

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, bazı aktivistlerin açlık grevine başladığını, alıkonulan filo üyelerine dün gün boyunca yiyecek veya içecek verilmediğini öğrendiklerini bildirdi.

Ben Gvir "yardım taşımıyorlar" dedi, "Özgür Filistin" sloganları gelince video kesildi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformundan bir video yayınladı. Videoda, Ben-Gvir, aktivistlerin bulunduğu alana gidiyor. Sıralı biçimde yerde oturtulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini video kaydına alarak, "Şunlara bak, katillerin destekçisi. Bu arada gemiler de pislik içindeydi. Bunlar Gazze'ye yardım etmeye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler" dedi. Paylaşılan görüntülerde tam bu sırada aktivistler, "Özgür Filistin" diye slogan atmaya başladı, hemen ardından video kesildi. Ben-Gvir, filodaki gemilerden birine girip "Bu gemilerle yardım taşımıyorlar" iddiasında bulundu.

İtalyan parlamento üyeleri serbest bırakıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve İsrail tarafından alıkonan dört İtalyan parlamento üyesi, kısa süre önce serbest bırakıldığını açıkladı. Bakanlık, parlamenterlerin bugün Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'dan Roma'ya gideceklerini belirtti. İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, akşam saatlerinden önce Roma'ya ulaşması bekleniyor