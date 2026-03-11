İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşta, İran saldırılara misillemelerle yanıt veriyor. İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran'ın İsrail'in askeri üssüne yönelik saldırılarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

JETLER ALEV ALEV YANDI

İran'ın, İsrail'in Hayfa kentindeki Ramat David Askerî Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından üsse ait bazı İsrail jetlerinin yandığı görüntüler ortaya çıktı.

İddialara göre saldırı sonrası bazı İsrailli pilotlar savaş uçaklarını terk ederek bölgeden kaçtı.