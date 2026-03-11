Haberler

İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı

İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı Haber Videosunu İzle
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemelerle yanıt veren İran'ın, İsrail'in Hayfa kentindeki Ramat David Askerî Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından üsse ait bazı İsrail jetlerinin yandığı görüntüler ortaya çıktı. İddialara göre saldırı sonrası bazı İsrailli pilotlar savaş uçaklarını terk ederek bölgeden kaçtı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşta, İran saldırılara misillemelerle yanıt veriyor. İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran'ın İsrail'in askeri üssüne yönelik saldırılarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

JETLER ALEV ALEV YANDI

İran'ın, İsrail'in Hayfa kentindeki Ramat David Askerî Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından üsse ait bazı İsrail jetlerinin yandığı görüntüler ortaya çıktı.

İddialara göre saldırı sonrası bazı İsrailli pilotlar savaş uçaklarını terk ederek bölgeden kaçtı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Salah bu soruyu duymasın! Binlerce beğeni alan video
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı