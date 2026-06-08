İsrail, Gazze'ye açtığı sınır kapılarını tamamen kapattı

İSRAİL'in, Gazze'ye açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

İsrail basını, Savunma Bakanlığı'na bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT), saldırıların ardından 'bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye aldığını' duyurdu. Açıklamada, Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı