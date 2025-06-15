İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
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İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
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İsrail, İran'ın en yoğun 3. havalimanı olan Meşhed Havalimanı'nı vurdu. Saldırıda bir yakıt ikmal uçağı hedef alındı.

İsrail İran'da savaşı körükleyecek bir saldırı daha düzenledi. İsrail ordusu, son olarak havalimanını hedef aldı.

İsrail uçakları Meşhed Havalimanı'nı vurdu. Meşhed Havalimanı'na gerçekleşti. Saldırıda yakıt ikmal uçağının hedef alındığı belirtildi. Havalimanından siyah dumanlar yükselirken hedef alınan bölgenin İsrail'in şu ana kadar en uzun menzilli saldırısı olduğu bildirildi. Meşhed Havalimanı'nın ise ülkenin en yoğun üçüncü havalimanı olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Kara:

İsrail kafaya ne koyduysa yapıyor artık İran bitmiştir helvasını yakında dağıtırlar

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Haber YorumlarıOguz Derin:

meshed horasan'da sivil havalimani. Bu ucaklar oraya kadar nasil gelebiliyor? fuzeyle ucak vuramazsiniz. s300 bozmasi ve orjinal s300 her turlu kilitlenir f35 e de o kadar iceri girerse. bit yenigi var bu iste.

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