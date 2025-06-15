İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

İsrail İran'da savaşı körükleyecek bir saldırı daha düzenledi. İsrail ordusu, son olarak havalimanını hedef aldı.

İsrail uçakları Meşhed Havalimanı'nı vurdu. Meşhed Havalimanı'na gerçekleşti. Saldırıda yakıt ikmal uçağının hedef alındığı belirtildi. Havalimanından siyah dumanlar yükselirken hedef alınan bölgenin İsrail'in şu ana kadar en uzun menzilli saldırısı olduğu bildirildi. Meşhed Havalimanı'nın ise ülkenin en yoğun üçüncü havalimanı olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...