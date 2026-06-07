Haberler

İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine füze fırlatıldığını tespit etti. Sirenler çalarken hava savunma sistemleri devreye girdi.

İSRAİL, İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine fırlatılan füze tespit ettiklerini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine füze fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı. İran füzeleri nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çalıyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü

Türbeden dönen ziyaretçileri taşıyordu! Onlarca kişi can verdi
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 203 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

5 yıllık takip dev vurgunu ortaya çıkardı: Rakam öyle böyle değil