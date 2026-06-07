İran'dan İsrail'e füze saldırısı

İSRAİL, İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine fırlatılan füze tespit ettiklerini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine füze fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı. İran füzeleri nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı