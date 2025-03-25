İsrail'in Suriye'ye Düzenlediği Saldırıda Beş Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera vilayetinde bir kasabaya düzenlediği saldırıda, en az beş kişi öldü. Bölge yetkilileri, saldırının ardından sivillerin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. İsrail ordusu ise saldırının, bölgede İsrail askerlerine ateş açılmasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Dera vilayetinde İsrail ordusunun bir kasabaya düzenlediği saldırıda en az beş kişi öldü. Dera Valiliği, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Dera'nın batısındaki Yermük Havzası'nda yer alan Kuya kasabasına düzenlediği saldırıda beş kişi öldü" ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre, saldırının ardından bölge halkı evlerini terk etmeye başladı ve İsrail güçleri kasabaya girerken, tanklardan da ateş açıldı. İsrail devriyesinin geri çekildiğini belirten yerel kaynaklar, ardından İsrail'in saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde açılan ateşe karşılık olarak Suriye'nin güneyine hava saldırıları düzenlediğini ifade etti. İsrail ordusu açıklamasında, "Güney Suriye'de askerlerimize ateş açan bir grup terörist tespit ettik. Kuvvetlerimiz ateşe karşılık verdi ve hava kuvvetlerimiz bu teröristleri hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. İsrail tarafında yaralanmalar olduğu bildirildi.