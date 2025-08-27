İsrail'in Şam'a Düzenlediği İHA Saldırısında 6 Asker Hayatını Kaybetti

İsrail'in Şam'a Düzenlediği İHA Saldırısında 6 Asker Hayatını Kaybetti
İsrail, Suriye'nin Şam yakınlarındaki ordu mevzilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirirken, çok sayıda asker de yaralandı.

İSRAİL'in Şam'a düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 6 Suriyeli asker hayatını kaybetti.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki El-Kisve kentinde bulunan ordu mevzilerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığı bildirildi. Saldırıda 6 Suriyeli askerin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda askerin yaralandığı kaydedildi.

