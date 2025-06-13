İsrail'in Saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSRAİL'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran, İsrail'in Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'ye yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı

Piyasalarda deprem! Altın ve petrol fiyatları fırladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Harbiye'yi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.