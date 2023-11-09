İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım götürecek olan gemi, İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkacak ve Mısır El-Ariş Limanı'na doğru hareket edecek. Gemide, sahra hastaneleri, ambulanslar, ilaç ve tıbbi malzemeler bulunuyor.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için; sahra hastaneleri, ambulanslar, ilaç ve tıbbi malzemeler olmak üzere yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyacak gemi için hazırlıklarda son aşmaya gelinirken, İzmir Alsancak Limanı'ndan yükleme işlemleri yapılan geminin bugün Mısır El- Ariş Limanı'na doğru yola çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik yapılan yardımlar için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yola çıkması beklenen gemiyle; ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını ulaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından gözler İzmir'den hareket edecek gemiye çevrildi. Alsancak Limanı'ndan yola çıkacak gemi için hazırlıklar son aşamaya gelirken, toplamda 500 ton yardım ekipmanını taşıyacak geminin bugün Mısır El-Ariş Limanı'na doğru yola çıkması bekleniyor.

"Oraya gidildiği zaman tam teşekküllü bir hastane şeklinde hizmet verilebilecek"

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, yükleme işlemlerinin yapıldığı Alsancak Limanı'nda basın açıklaması yaptı. Yorulmaz, konteynerlerin yüklenmeye başlandığını, tam donanımlı 8 adet sahra hastaneleriyle birlikte 20 ambulansın ve diğer tüm yardım malzemelerinin hazırlıklarında sona yaklaşıldığını söyledi.

20 noktada hizmet verecek olan hastanenin tam teşekküllü olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Hazırlıklarımıza sona ulaştık. Şu anda konteynerlerimiz gemilerimize yükleniyor. Konteynerlerimizden sonra ambulanslarımız da gemiye yüklenecek. Konteynerlerimizde ağır iklim sahra hastaneleri ve şişirilebilir tipte sahra hastaneleri bulunmakta. Bu hastaneler tam donanımlı hastaneler olup; laboratuvar, görüntüleme sistemleri, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, hasta takip üniteleri, hepsi bulunmakta. Aynı zamanda burada çalıştırılacak personel içinde yine personel barınak üniteleri de mevcut. Öte yandan, barınak ünitelerimizde; mobil mutfaklar, aşevleri, mobil yatakhaneler mevcut. Oraya gidildiği zaman tam teşekküllü bir hastane şeklinde hizmet verilebilecek. Bunlar daha önce dünyada kendini ispatlamış kapasiteler. Dünyanın farklı ülkelerinde yine bu şekilde ağır iklim sahra hastanelerini kurduk. Onları hala işlettiğimiz noktalar mevcut. Burada da yine aynı şekilde daha güçlü bir kapasiteyle Gazzeli kardeşlerimize yardım etmek için Mısır El-Ariş Limanı'na doğru yola çıkacak. Yüklemenin öğleden sonra bitmesini umut ediyoruz. En kısa sürede El-Ariş Limanı'na ulaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gemiyi ekibiyle beraber Kahire Havalimanında karşılayacağını belirten Yorulmaz, "Ben ve ekibim Kahire Havalimanında gemiyi karşılayacağız. Orada Sağlık Bakanlığımız ve Mısır Sağlık Bakanlığı istişareleri doğrultusunda uygun görülen yerlere sahra hastanelerinin transfer ve kurulum işlemlerini gerçekleştireceğiz. Muhtemel bir ateşkes durumunda amacımız; Gazze'de sahra hastanelerimizi işletip gerekirse oradaki tüm Filistin hastanesiyle beraber insanları sağlık hizmetinde bulunmak" dedi. - İZMİR