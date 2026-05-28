Haberler

İsrail'in Güney Lübnan'a Düzenlediği İha Saldırısında En Az 6 Kişi Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in güney Lübnan'da düzenlediği İHA saldırısında, çocukların da bulunduğu aynı aileden en az 6 kişi öldü. Saldırı, sivillerin daha güvenli bölgeye gitmeye çalıştığı sırada gerçekleşti.

(ANKARA) - İsrail'in güney Lübnan'da düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, çocukların da aralarında bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basının haberine göre, saldırı güney Lübnan'daki Nabi Sari bölgesinde bulunan Adloun Otoyolu'nda gerçekleştirildi. Aralarında çocukların da aralarında bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettği ve ölenlerin aynı aileden olduğu belirtildi.

Haberde, "söz konusu kişilerin tehdit altındaki köylerden daha güvenli bir bölgeye gitmeye çalıştıkları sırada şafak vakti düzenlenen İsrail saldırısında öldüğü" aktarıldı.

Adloun Otoyolu, güney Lübnan'da Sayda ile Sur kentlerini birbirine bağlayan ana kıyı güzergahlarından biri olarak biliniyor.

İsrail Ordusu daha önce, güney Lübnan'daki Sur ilçesine bağlı Zaqqoq al-Mufdi bölgesi ile Sur kentindeki sakinlere yönelik yeni zorunlu tahliye emirleri yayımlamıştı.

Kaynak: ANKA
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti

Katili operasyonla yakalandı! Kan donduran cinayeti bu yüzden işlemiş
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor