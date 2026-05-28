İsrail'in Güney Lübnan'a Düzenlediği İha Saldırısında En Az 6 Kişi Öldü

(ANKARA) - İsrail'in güney Lübnan'da düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, çocukların da aralarında bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basının haberine göre, saldırı güney Lübnan'daki Nabi Sari bölgesinde bulunan Adloun Otoyolu'nda gerçekleştirildi. Aralarında çocukların da aralarında bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettği ve ölenlerin aynı aileden olduğu belirtildi.

Haberde, "söz konusu kişilerin tehdit altındaki köylerden daha güvenli bir bölgeye gitmeye çalıştıkları sırada şafak vakti düzenlenen İsrail saldırısında öldüğü" aktarıldı.

Adloun Otoyolu, güney Lübnan'da Sayda ile Sur kentlerini birbirine bağlayan ana kıyı güzergahlarından biri olarak biliniyor.

İsrail Ordusu daha önce, güney Lübnan'daki Sur ilçesine bağlı Zaqqoq al-Mufdi bölgesi ile Sur kentindeki sakinlere yönelik yeni zorunlu tahliye emirleri yayımlamıştı.

Kaynak: ANKA