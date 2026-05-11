İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırılar, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ediyor.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail'in 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek ülkenin güneyindeki Sur, Bint Cubeyl, Mercayun ve Nebatiye bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Nebatiye ilçesindeki Katrani beldesi kırsalına düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sur ilçesindeki saldırılarda ise 6'sı çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
