İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Kefer Malki Vadisi ile Hırbıt Silim beldesi çevresine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, Hırbıt Silim'deki saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesi çevresini de hedef aldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya