Haberler

İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırılar, Kefer Malki Vadisi ve Hırbıt Silim beldesi etrafında gerçekleşti.

İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Kefer Malki Vadisi ile Hırbıt Silim beldesi çevresine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, Hırbıt Silim'deki saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesi çevresini de hedef aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulundu

THY'nin düşen uçağının enkazında yeni parçalar bulundu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti
Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma

Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor

ABD korkusu neler yaptırmış! Hamaney ile ilgili bomba iddia
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı