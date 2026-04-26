Lübnan'da İsrail'in Güneye Düzenlediği Saldırılarda 7 Kişi Hayatını Kaybetti
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 24 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. Bunun üzerine İsrail ordusu, Lübnan'ın Bazuriyye, Semmaiye, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.