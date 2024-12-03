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İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı

İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı
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İsrail ordusunun Filistin'in Tubas kentindeki Türk Hastanesi'ne baskın düzenledi. Düzenlenen baskında hastanede bulunan doktorlar tutuklandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken; bu kez Türk Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin'in Tubas kentindeki Türk Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail, baskında Türk hastanesinde çalışan doktorlar tutuklandı.

HAMAS HÜCRESİ BAHANESİ

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, baskının sebebi, hastanede bulunan bir Hamas hücresini ortadan kaldırmaktı. Hastanede yaralıların olduğu aktarıldı. Tutuklanan doktorların akıbeti bilinmiyor. 2013 yılında hizmete açılan Türk Hastanesi, bölgedeki binlerce kişiye sağlık hizmetleri veriyordu.

DOSTLUK HASTANESİNE DE SALDIRMIŞTI

Filistin'e yönelik saldırıların başladığı 2023 yılında da İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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