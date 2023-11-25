İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar insani arayı gözler önüne serdi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara verilen insani ara, Tel Aviv'in yerlerinden edilen ve göç etmek zorunda kalan Filistinli sivillere karşı işlediği insani suçları ve bölgede yaşanan felaketi gözler önüne serdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara verilen insani ara, Tel Aviv'in yerlerinden edilen ve göç etmek zorunda kalan Filistinli sivillere karşı işlediği insani suçları ve bölgede yaşanan felaketi gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi'nin batısındaki Reşid Caddesi boyunca İsrail'in hava saldırılarına hedef olmuş sivil araçlar ile öldürülen sivillerin cesetlerini gösteren fotoğraflar ve görüntüler sosyal medya platformlarında yayımlandı.

Yayımlanan videolarda, İsrail ordusunun hedef aldığı araçların içindeki sivillerin cansız bedenleri görülüyor.

Gazze Şeridi'ndeki kordon boyunda İsrail'in insani ara başlamadan hemen önce saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından sivil savunma araçları ve ambulansların girişi imkansız hale gelmişti.

İsrail ordusu 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sırasında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkı güneye göç etmeye zorlamıştı.

Gazze'de 4 günlük insani ara

İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören 4 günlük insani ara dün sabah uygulamaya girdi.

Cuma günü ilk esir takasında 7 Ekim'de alıkonulan çifte uyruklu 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakata göre, 4 günlük insani arada 50 İsrailli esir karşılığında İsrail hapishanelerinden 150 Filistinli bırakılacak, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yakıt, tıbbi ve insani ilk yardım malzemeleri taşıyan yüzlerce tırın girişi sağlanacak.