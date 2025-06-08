İsrail'in Gazze'ye Düşen Bombaları 108 Filistinliyi Hayatından Etti

İsrail'in Gazze'ye Düşen Bombaları 108 Filistinliyi Hayatından Etti
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İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 108 Filistinlinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı ise 54 bin 880'e ulaştı.

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 kişinin yaşamını yitirdiği, 393 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, 18 Mart'tan bu yana 4 bin 603 kişinin hayatını kaybettiği, 14 bin 186 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 880'e, yaralıların sayısının da 126 bin 227'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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