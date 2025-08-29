İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 63 Bine Ulaştı

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 63 bin 25'e, yaralıların sayısının ise 154 bin 490'a çıktığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
