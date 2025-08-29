İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 63 Bine Ulaştı

İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 25'e ulaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 63 bin 25'e, yaralıların sayısının 154 bin 490'a yükseldiğini duyurdu.