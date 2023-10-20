İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Törene Hristiyan ve Müslüman Filistinliler yoğun katılım gösterdi. Kilise, İsrail'in bombaladığı hastanenin yakınında bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırısında ölenler için cenaze töreni yapıldı.

İnşa tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda düzenlenen cenaze merasimine Hristiyan ve Müslüman Filistinliler yoğun katılım gösterdi.

Töreni Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi Piskoposu Piskopos Aleksios yönetti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden olan yüzlerce Hristiyan ve Müslüman bu kiliseye sığınmıştı.

Kilise, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı El-Ehli Baptist Hastanesi'nin yakınlarında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." demişti.