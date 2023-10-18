İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı patlama olarak geçti

ABD ve Avrupa basınında, İsrail'in Gazze'deki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yer alan haberlerde "saldırı" yerine "patlama" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ve 471 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı, dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde "saldırı" yerine "patlama" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. ABD merkezli haber kuruluşlarından CNN International konuya ilişkin haberinde, " Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamada yüzlerce kişi öldü" başlığını kullandı. Haberde İsrailli ve Filistinli yetkililerin birbirini suçladığına dikkat çekildi. Washington Post Gazetesi ise saldırı haberini " Gazze'deki hastanede yüzlerce kişi öldükten sonra bölgede öfke artarken, Hamas ve İsrail birbirini suçluyor" başlığıyla servis etti. New York Times da "patlama" ifadesini kullanarak, haberi " Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamada yüzlerce kişi öldü" başlığıyla duyurdu. Haberinde "Filistinli yetkililer Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamada 500'ü aşkın kişinin öldüğünü duyurdu" başlığını kullanan Wall Street Journal ise ABD Başkanı Joe Biden'ın patlama nedeniyle derin üzüntü duyduğuna yer verdi.

Avrupa da "patlama" dedi

Uluslararası basının ana gündemini oluşturan hastane saldırısı, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İspanyol gazetesi El Pais ve İtalyan gazetesi Corriera della Sera " Gazze'deki hastanede katliam" manşetiyle çıkarken, Almanya merkezli Der Spiegel dergisinin internet sitesinde, "Hastane patlamasından sonra ölü sayısının artmasından korkuluyor, taraflar birbirlerini suçluyor" başlığıyla haber yayınlandı. Fransız Le Temps gazetesi "Siviller, önemsiz miktar!" ifadeleriyle habere yer verdi. Fransa merkezli bir diğer yayın kuruluşu Euronews ise gelişmeleri "Patlamaya yanlış hedefi vuran Filistin roketinin neden olduğunu iddia eden İsrail, Gazze'deki patlamayla ilgisi olduğunu yalanladı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. İngiliz The Guardian Gazetesi "Güvenli olduğuna inanıyorlardı: Gazze hastanesindeki patlamanın ardından ölü sayısı artıyor" başlığına yer verdiği haberinde tarafların birbirini suçladığına dikkat çekti. İsrail saldırılarından kaçan sivillerin güvenli olduğuna inandıkları için hastaneye sığındığı vurgulandı. - TOKYO