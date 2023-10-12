İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında 31 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise bin 417 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 200 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatının kaybetti, 180 kişi de yaralandı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail güçleri, Batı Şeria'da da Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatının kaybetti, 180 kişi de yaralandı.

El Halil'in Al-Dhaheriya köyünden Ammar Al-Hawarin yaptığı açıklamada, down sendromlu kardeşi Sanad'ın dün gece yiyecek almak için evden çıktığı sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını belirtti. Al-Hawarin, kardeşinin bacağından vurulduğunu aktararak, tedavisinin El Halil kentindeki devlet hastanesinde devam ettiğini ifade etti.

El Halil Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Tarık El Barbaravi ise yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin operasyonları nedeniyle hastanelerde malzeme sıkıntısı yaşandığını belirterek, söz konusu operasyonların devam etmesi halinde hastanelerdeki ilaç ve malzeme stokunun birkaç gün içinde tükeneceğin ifade etti.

El Barbaravi, İsrail güçlerinin Filistinlilere uyarmadan ve öldürmek amacıyla ateş ettiğini belirterek, yaralanmaların çoğunun vücudun üst kısımlarında olduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise şu ana kadar bin 417'ye, yaralı sayısı da 6 bin 200'e ulaştı. - EL HALİL