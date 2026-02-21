Haberler

İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı: 10 ölü, 24 yaralı

İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı: 10 ölü, 24 yaralı
Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırının Hizbullah komuta merkezlerini hedef aldığı ifade edildi.

İSRAİL ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde üç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk olmak üzere 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının, İsrail'e ve ordusuna karşı terör saldırıları düzenlemek için kullanılan Hizbullah komuta merkezlerini hedef aldığı iddia edildi.

