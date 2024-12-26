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İsrail, Hizbullah'tan ele geçirdiği ekipman ve mühimmatları sergiledi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Lübnan'da askerler tarafından ele geçirilen Hizbullah'a ait ekipman ve silahları sergiledi. Silah ve teçhizatların, İsrail askerlerinin eylül ayı sonundan bu yana Güney Lübnan'daki 30'dan fazla köyde gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında ele geçirildiği öğrenildi.

İsrail ordusu, 29. gününde Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik 6 ihlalde bulundu. İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 301'e yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

HİZBULLAH'IN KALESİNDE İSRAİL DRONLARI ALÇAK UÇUŞ YAPTI

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda Baalbek, güneyinde Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl ile çeşitli bölgelerde bombardıman, evleri ateşe verme, savaş uçağı ve dron uçurma, ateş açma gibi ihlaller gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de İsrail dronlarının alçak uçuş yaptığı gözlemlendi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki Tariya beldesi ovasında ise bir evi hedef aldı, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Güneyde Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl'de ise İsrail askerleri Marun er-Ras beldesinde bir evi ateşe verdi, belde içinde orta ve ağır silahlarla ateş açtı.

Lübnan'ın güneydoğusunda ise İsrail savaş uçakları ve dronlarının uçtuğu görüldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi de yaralandı.

İSRAİL, HİZBULLAH'TAN ELE GEÇİRDİĞİ SİLAH VE ARAÇLARI SERGİLEDİ

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'tan ele geçirdiği ekipman, mühimmat ve araçları sergiledi. Silah ve teçhizatların, İsrail askerlerinin eylül ayı sonundan bu yana Güney Lübnan'daki 30'dan fazla köyde gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında ele geçirildiği öğrenildi.

Sergide 340 adet Rus yapımı Kornet olmak üzere 6 bin 840 adet RPG roketi ve tanksavar füzesi, 9 bin adet patlayıcı düzenek ve el bombası, 2 bin 250 adet güdümsüz roket ve havan topu, 2 bin 700 adet saldırı tüfeği, aralarında keskin nişancı tüfeklerinin de bulunduğu 2 bin 860 adet diğer silah ve 60 adet uçaksavar füzesi yer aldı.

Ordu ayrıca ele geçirilen Hizbullah'a ait 20 adet aracı, 60 bin 800 adet elektronik ekipman, haberleşme cihazı, bilgisayar, belge ve 300 adet gözetleme ekipmanını da sergiledi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek, İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

İsrail, Hizbullah'tan ele geçirdiği ekipman ve mühimmatları sergiledi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Savaş Öztürk ve Vefa nerde kaldınız sahibinizin haberi çıkmış..

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