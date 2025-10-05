İsrail Heyeti Mısır'da Hamas ile Müzakerelere Katılıyor

İSRAİL heyetinin, yarın Hamas ile dolaylı müzakerelere katılmak üzere Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki müzakere heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını müzakere etmek üzere yarın Mısır'a gitmesi talimatı verdiği belirtildi.

Müzakerelere ABD tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılacak. Müzakerelerde Hamas heyetine ise Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya'nın başkanlık etmesi bekleniyor.