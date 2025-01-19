Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"
ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi

ABD'de TikTok yasağı tartışmalarında son sözü Trump söyledi

İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda, Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı serbest bırakıldı. İsrail hükümeti, serbest bırakılan rehineleri teslim aldığını duyururken; o anların görüntüleri de paylaşıldı.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Saat 17:00 itibariyle de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı Hamas tarafından serbest bırakıldı. Tel Aviv yönetimi ise buna karşılık 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

3 İSRAİLLİ KIZIL HAÇ'A TESLİM EDİLDİ

Anlaşma uyarınca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan İsrail vatandaşları Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher, Hamas tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan rehineler Kızıl Haç'a teslim edildi.

İSRAİL REHİNELERİ TESLİM ALDIĞINI AÇIKLADI

İsrail hükümeti, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldığını duyurdu. O anların görüntüleri de ayrıca paylaşıldı.

İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
img

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
img

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.