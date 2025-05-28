İsrail, Hamas'ın Kıdemli İsimlerinden Muhammed Sinvar'ın Öldüğünü Duyurdu

İsrail, Hamas'ın Kıdemli İsimlerinden Muhammed Sinvar'ın Öldüğünü Duyurdu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki önde gelen isimlerinden Muhammed Sinvar'ın 21 Mayıs'ta öldüğünü açıkladı. Sinvar'ın saldırıya uğradığı tarih ise 13 Mayıs olarak belirtildi. Hamas, Sinvar'ın ölümünü doğrulamadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki en kıdemli ismi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail parlamentosunda konuşan Netayahu, Sinvar'ın 21 Mayıs'ta öldüğünün düşünüldüğünü iddia etti.

Sinvar'ı hedef alan saldırının 13 Mayıs'ta yapıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusu 13 Mayıs'ta, Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'nin altında bir "komuta merkezini" hedef aldığını duyurmuştu.

Hamas, Sinvar'ın ölümünü ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

Muhammed Sinvar, örgütün liderlerinden Yahya Sinvar'ın kardeşiydi.

Ağabey Sinvar geçen yıl Ekim ayında İsrail birlikleri tarafından yıkık bir binada öldürüldü.

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