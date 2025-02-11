İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi

İsrail, Hamas'ın esir takasını ikinci bir emre kadar durdurma kararının ardından İsrail Ordusu'na en üst düzeyde hazır olma talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

TALİMAT VERİLDİ

Katz, "Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamasının, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının tamamen ihlali olduğu" iddiasında bulunarak, İsrail ordusuna, Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu.

HAMAS'IN ESİR TAKASINI DURDURMA KARARI

Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurduğunu açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, cumartesi günü gerçekleştirilecek rehine takasının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

Gerekçe olarak olarak İsrail'in ateşkes ihlallerini gösteren Hamas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz üç hafta boyunca İsrail'in anlaşmanın şartlarını ihlal etmesini izledik. İhlaller arasında, yerinden edilmiş kişilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün geciktirilmesi, Şeridin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ateş açılması ve her türlü yardım malzemesinin kararlaştırıldığı şekilde bölgeye girmesine izin verilmemesi yer alıyor. Oysa Hamas tüm yükümlülüklerini yerine getirdi" denildi.