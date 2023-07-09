İsrail Güçleri, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kefr Kaddum köyü ve Kalkaliye kentinde, 5 Filistinliyi yaraladı. Kefr Kaddum köyüne baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler ile buna karşı koyan Filistinliler arasında olaylar çıktı. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu 4 Filistinli genç yaralandı. Ayrıca Kalkaliye kentinde bir çocuk da İsrail askerlerinin ateşi sonucu yaralandı.