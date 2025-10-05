İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze niyetini belli etti: Ateşkes yok

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail askerlerine yaptığı açıklamada "Siyasi çaba başarısız olursa savaşa geri döneceğiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun batısını ziyaretinde askerlere hitap etti. Zamir, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planıyla ilgili, "Ateşkes yok, ama operasyonel durumda bir değişiklik var" dedi.

NİYETİNİ BELLİ ETTİ

Siyasi makamlar, sizlerin askeri hareketle getirdiğiniz araçları ve kazanımları alıp, bunları siyasi bir başarıya çeviriyor. Siyasi çaba başarısız olursa, savaşa geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 'başka savaş hedeflerinin' olduğunu kaydeden Zamir, "Hamas'ın Gazze'de hem hükümet hem de askeri düzeyde varlığının devam etmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse bunu başarmak için savaşacağız" diye konuştu.