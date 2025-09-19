İsrail Gazze'nin Tel el-Hava Bölgesine Saldırdı
İsrail, Gazze'nin kuzeybatısındaki istihbarat karargahı ile Tel el-Hava bölgesine hava saldırısı düzenledi. Filistin basını olayla ilgili bilgileri aktardı.
İSRAİL'in, Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi.
Filistin basını, İsrail'in, Gazze'nin kuzeybatısındaki ordunun istihbarat karargahına ve kentin batısındaki Tel el-Hava bölgesi yakınlarındaki bir bina ile tesise saldırı düzenlediğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya