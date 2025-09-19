Haberler

İsrail Gazze'nin Tel el-Hava Bölgesine Saldırdı

İsrail Gazze'nin Tel el-Hava Bölgesine Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'nin kuzeybatısındaki istihbarat karargahı ile Tel el-Hava bölgesine hava saldırısı düzenledi. Filistin basını olayla ilgili bilgileri aktardı.

İSRAİL'in, Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Filistin basını, İsrail'in, Gazze'nin kuzeybatısındaki ordunun istihbarat karargahına ve kentin batısındaki Tel el-Hava bölgesi yakınlarındaki bir bina ile tesise saldırı düzenlediğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.