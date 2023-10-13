İsrail, Gazze'deki sivillerin tahliyesini istedi

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler'e Gazze'deki sivillerin tahliye edilmesiyle ilgili bilgilendirme yaptı. BM Sözcüsü, bu hareketin yıkıcı sonuçları olabileceğini belirterek emrin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler yetkililerine, Gazze'deki sivillerin tahliye edilmesiyle ilgili bilgilendirme yaptığına dair gündemde yer alan haberlerden sonra BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bugün konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada dün gece yarısında hemen önce İsrail ordusunun, BM'in ofislerindeki ekip liderlerine bilgi vererek işgal altındaki Gazze'de 1.1 milyon kişiye tekabül eden nüfusun 24 saat içinde tahliye edilmesini istediği ifade edildi.

BÖYLE BİR HAREKET YIKIMA SEBEP OLABİLİR

Sözcü Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, "Birleşmiş Milletler, teyit edilmesi halinde, halihazırda bir trajedi olan durumu felakete dönüştürebilecek böyle bir emrin iptal edilmesi için güçlü bir çağrıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Açıklamada tahliye emrinin tüm BM personeli ve okullar, sağlık merkezleri ve klinikler de dahil olmak üzere BM tesislerinde barınanlar için de geçerli olduğu kaydedildi.