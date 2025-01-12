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Netanyahu esir takası müzakereleri için Doha'ya üst düzey heyet gönderecek

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İsrail Başbakanı Netanyahu, esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya üst düzey bir heyet gönderme kararı aldı. Heyette, Mossad ve ve Şin-Bet direktörleri yer alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya üst düzey bir heyet gönderme kararı aldı. Heyette Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu öğrenildi.

TALİMAT VERDİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Doha'da devam eden esir takası müzakereleri için üst düzey güvenlik heyetinin gönderilmesini onayladığı kaydedildi. Açıklamada, "Netanyahu, esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakereleri sürdürmek üzere Doha'ya üst düzey bir güvenlik heyeti gönderme talimatı verdi" denildi.

Netanyahu esir takası müzakereleri için Doha'ya üst düzey heyet gönderecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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