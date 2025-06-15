İsrail Enerji Bakanı Cohen'den İddialı Açıklama: 'Tahran'da 100 Bina Yıkılacak'

İSRAİL Enerji Bakanı Eli Cohen, İran tarafından vurulan bölgelerdeki inceleme sırasında, "İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak" dedi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgede inceleme yaptı. Cohen, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından yaşanan çatışmalar nedeniyle 'tarihi günlerden geçtiklerini ve böylesi zamanlarda zor manzaralarla karşılaşıldığını' belirtti.

Cohen, İran'ın saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak" ifadesini kullandı.