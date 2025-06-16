İsrail'e siber saldırı! Telefonlara 'sığınaklara gitmeyin' mesajı gönderildi

İsrail'e siber saldırı! Telefonlara 'sığınaklara gitmeyin' mesajı gönderildi
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İsrail'e siber saldırı! Telefonlara 'sığınaklara gitmeyin' mesajı gönderildi
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İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail'de cep telefonlarına yönelik siber saldırı başlatıldığı duyuruldu. İddiaya göre, İsrail vatandaşlarının cep telefonlarına "Sığınaklara gitmeyin, saldırı olabilir" mesajları gönderildi.

İsrail'de cep telefonlarına yönelik siber saldırı başlatıldığı duyuruldu. İddiaya göre, İsrail vatandaşlarının cep telefonlarına "Sığınaklara gitmeyin, saldırı olabilir" mesajları gönderildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail- İran çatışmaları her geçen şiddetlenerek devam ediyor. İki ülkede de çok sayıda kişi yaralanırken, can kaybı sayısı da artıyor.

İSRAİL'E SİBER SALDIRI

Öte yandan saldırılar gün geçtikçe yeni biçimler alıyor. Son olarak İsrail'de cep telefonlarına yönelik siber saldırı başlatıldığı duyuruldu. İddiaya göre, İsrail vatandaşlarının cep telefonlarına "Sığınaklara gitmeyin, saldırı olabilir" mesajları gönderildi.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İran, savaşın başından bu yana İsrail'e en ağır darbeyi indirdi. İran Devrim Muhafızları, "İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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