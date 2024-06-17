İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi

Bir süredir İsrail'de yaşayan dünyaca ünlü yönetmen ve senarist Quentin Tarantino, İsrail askerlerinin bulunduğu bir üssü ziyaret ettiği için eleştirilmişti. Önceki gün yemek yemek için bir mekana giden yönetmen Filistin yanlıları tarafından protesto edildi.

İsrail'e destek veren Tarantino'yu mekanda yemek yerken gören vatandaşlar, sözlü ve fiziksel olarak protesto etti. Kargaşanın çıkmasıyla ünlü yönetmen güvenlik görevlileri tarafından apar topar mekandan çıkarılarak aracına bindirildi. Vatandaşlar bu sefer de yönetmenin arabasına tekme ve yumruklar attı. Ünlü ismin yaşadığı panik ise yüzüne yansıdı.