Üye Girişi
Haberler

İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daha önce İsrail Savunma Kuvvetlerine ait bir üssü ziyaret ederek askerlere destek veren dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, yemek yediği bir mekanda Filistin yanlıları tarafından protesto edildi. Yönetmen, güvenlik görevlileri tarafından güçlükle aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Bir süredir İsrail'de yaşayan dünyaca ünlü yönetmen ve senarist Quentin Tarantino, İsrail askerlerinin bulunduğu bir üssü ziyaret ettiği için eleştirilmişti. Önceki gün yemek yemek için bir mekana giden yönetmen Filistin yanlıları tarafından protesto edildi.

İsrail'e destek veren Tarantino'yu mekanda yemek yerken gören vatandaşlar, sözlü ve fiziksel olarak protesto etti. Kargaşanın çıkmasıyla ünlü yönetmen güvenlik görevlileri tarafından apar topar mekandan çıkarılarak aracına bindirildi. Vatandaşlar bu sefer de yönetmenin arabasına tekme ve yumruklar attı. Ünlü ismin yaşadığı panik ise yüzüne yansıdı.

İsrail'e destek veren ünlü Yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Dünya

Quentin Tarantino Filistin Yönetmen İsrail Sinema Magazin Kültür Sanat Dünya Haberler

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

 Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden 'Neden' sorusuna 'Sadece Allah rızası için' yanıtı

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı

 Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti

Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti

 Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title