İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
Daha önce İsrail Savunma Kuvvetlerine ait bir üssü ziyaret ederek askerlere destek veren dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, yemek yediği bir mekanda Filistin yanlıları tarafından protesto edildi. Yönetmen, güvenlik görevlileri tarafından güçlükle aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Bir süredir İsrail'de yaşayan dünyaca ünlü yönetmen ve senarist Quentin Tarantino, İsrail askerlerinin bulunduğu bir üssü ziyaret ettiği için eleştirilmişti. Önceki gün yemek yemek için bir mekana giden yönetmen Filistin yanlıları tarafından protesto edildi.
İsrail'e destek veren Tarantino'yu mekanda yemek yerken gören vatandaşlar, sözlü ve fiziksel olarak protesto etti. Kargaşanın çıkmasıyla ünlü yönetmen güvenlik görevlileri tarafından apar topar mekandan çıkarılarak aracına bindirildi. Vatandaşlar bu sefer de yönetmenin arabasına tekme ve yumruklar attı. Ünlü ismin yaşadığı panik ise yüzüne yansıdı.