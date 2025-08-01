İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları
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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusu ve güneyinde yer alan çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi. Saldırılar özellikle Baalbek şehrini ve çevresini hedef aldı.

İSRAİL savaş uçakları, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da yer alan Baalbek kentinin birçok bölgesine 7 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail savaş uçakları Bekaa'daki Bırital beldesinin tepelik noktaları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle beldeleriyle Şara bölgesi, El-Cermak beldesinin çevresinin yanı sıra ülkenin güneyindeki El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgelerini bombaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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