İsrail'den İran televizyonlarına siber saldırı: Rejime karşı ayaklanma çağrısı yapıldı

İsrail'den İran televizyonlarına siber saldırı: Rejime karşı ayaklanma çağrısı yapıldı
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İsrail'den İran televizyonlarına siber saldırı: Rejime karşı ayaklanma çağrısı yapıldı
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İsrail ile İran arasındaki savaş yeni bir cepheye taşındı. İsrail tarafından İran televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Uydu yayınlarına gerçekleştirilen siber saldırıda, birden fazla devlet televizyon kanalının yayını kesilerek halka rejime karşı ayaklanma çağrısı yapıldı.

İsrail ile İran arasındaki savaşta gerilim tırmanırken İran televizyonlarına siber saldırı gerçekleştirildi.

REJİME KARŞI AYAKLANMA ÇAĞRISI

İran devlet televizyonları İRIB TV3 ile Farsat'ın uydu yayınlarına gerçekleştirilen siber saldırıda, kanalların yayını kesildi ve protesto gösterilerinden görüntüler kullanılarak halka rejime karşı ayaklanma çağrısı yapıldı.

İRAN: SADECE UYDU YAYINLARI ETKİLENDİ

İranlı yetkililer, sadece yayınları uydu aracılığıyla alan kesimin söz konusu siber saldırıdan etkilendiğini bildirirken, uydu sinyallerine dışarıdan müdahale edilebileceğini açıkladı.

KAPSAMI VE SORUMLUSU BELLİ DEĞİL

Yetkililerden yayın akışına gerçekleştirilen sızmanın kapsamına ve sorumlusuna ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Başka emriniz varmı nekadar kötü hükümet olsa bile hayin olmadıgın sürece kendi askerine kurşun sıkılmaz dünyadaki herkes sizi dinlemek zorunda degil

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