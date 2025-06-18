İsrail'den İran televizyonlarına siber saldırı: Rejime karşı ayaklanma çağrısı yapıldı

İsrail ile İran arasındaki savaşta gerilim tırmanırken İran televizyonlarına siber saldırı gerçekleştirildi.

REJİME KARŞI AYAKLANMA ÇAĞRISI

İran devlet televizyonları İRIB TV3 ile Farsat'ın uydu yayınlarına gerçekleştirilen siber saldırıda, kanalların yayını kesildi ve protesto gösterilerinden görüntüler kullanılarak halka rejime karşı ayaklanma çağrısı yapıldı.

İRAN: SADECE UYDU YAYINLARI ETKİLENDİ

İranlı yetkililer, sadece yayınları uydu aracılığıyla alan kesimin söz konusu siber saldırıdan etkilendiğini bildirirken, uydu sinyallerine dışarıdan müdahale edilebileceğini açıkladı.

KAPSAMI VE SORUMLUSU BELLİ DEĞİL

Yetkililerden yayın akışına gerçekleştirilen sızmanın kapsamına ve sorumlusuna ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.