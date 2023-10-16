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İsrail'de meclis oturumu sırasında Hamas füze fırlatında vekiller sığınağa kaçtı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken karşılık füze saldırı da devam ediyor. Hamas'ın başken Tel Aviv'e yaptığı füze saldırısı nedeniyle sirenler çalmaya başladı, o sırada oturumda olan Knesset üyeleri sığınaklara akın etti.