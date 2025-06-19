İsrail'de İran Saldırılarında 271 Yaralı

İsrail'de İran Saldırılarında 271 Yaralı
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İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılarda 271 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 71'inin Soroka Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

İSRAİL Sağlık Bakanlığı, bu sabah İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 271 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 271 kişiden 71'inin İran'ın Soroka Hastanesi'ne yaptığı saldırılarda yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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