İsrail'de Hükümetin Yurt Dışına Çıkış Kısıtlamalarına Karşı Eylem

İsrail'de Hükümetin Yurt Dışına Çıkış Kısıtlamalarına Karşı Eylem
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İsrail'deki 'Kaliteli Yönetim Hareketi' adlı sivil toplum kuruluşu, hükümetin İran'a yönelik saldırılar sonrası yurt dışına çıkışa getirmeyi planladığı kısıtlamalara itiraz etmek için yüksek mahkemeye başvuracağını açıkladı. Açıklamada, hükümetin bu tür bir yasakla vatandaşların hareket özgürlüğünü kısıtlamasının uygun olmadığı vurgulandı.

İSRAİL'de hükümetin İran'a başlatılan saldırılar sonrası İsraillilerin yurt dışına çıkışına getirmeyi planladığı kısıtlamalara karşı 'Kaliteli Yönetim Hareketi' isimli sivil toplum kuruluşu, yüksek mahkemeye başvuracağını bildirdi.

'Kaliteli Yönetim Hareketi'nden yapılan açıklamada, hükümetin vatandaşların İsrail'den çıkışına ilişkin böyle bir 'kapsamlı yasağa' tek başına karar vermesinin uygunsuz olduğu belirtildi. 'Kaliteli Yönetim Hareketi'nden hükümete 'yasalarla korunan hareket özgürlüğü hakkını halkın güvenliğiyle harmanlayan daha dengeli bir çözüm bulması' çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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