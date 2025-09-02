İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Vatikan'da Papa ile Bir Araya Gelecek

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile perşembe günü Vatikan'da bir araya gelecek.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo ile görüşmek üzere perşembe günü Vatikan'a gideceği duyuruldu. Açıklamada, bir günlük ziyaretin Papa 14'üncü Leo'nun daveti üzerine gerçekleştirileceği bildirildi.

Herzog'un ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geleceği ve Vatikan Apostolik Kütüphanesi'ni gezeceği kaydedildi.