İsrail'de CNN TÜRK ekibine gözaltı

İsrail'de canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındı. Türkiye'deki yetkililer, durumu basın özgürlüğüne saldırı olarak değerlendirdi.

İSRAİL'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise paylaşımında, " İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
