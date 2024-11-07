İsrail, Boeing ile 25 F-15 Savaş Uçağı Satın Alım Anlaşması İmzaladı

İSRAİL Savunma Bakanlığı, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing ile 25 adet yeni nesil F-15 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

İsrail, ABD'li havacılık şirketi Boeing'le 25 adet yeni nesil F-15 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5,2 milyar dolarlık anlaşmanın bu yılın başlarında ABD yönetimi ve Kongresi tarafından onaylanan daha geniş bir yardım paketinin parçası olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu avantajlar İsrail Hava Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki mevcut ve gelecekteki zorluklarla mücadelede stratejik üstünlüğünü korumasını sağlayacaktır" denildi.