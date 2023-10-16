Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'e ikinci ziyaretini düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, başkent Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine siren sesleri mani oldu. Olası bir roket saldırısına ilişkin çalan sirenler nedeniyle Blinken ve Netanyahu, görüşmelerini yarıda bırakarak 5 dakika boyunca sığınakta bekledi.

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, roket saldırısı tehlikesi nedeniyle Netanyahu ile sığınağa indi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren seslerinin duyulması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmelerini yarıda bırakarak 5 dakika boyunca sığınakta bekledi.

GÖRÜŞME YARIDA KALDI

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden attığı roketler üzerine yükselen siren sesleri sonrası görüşmeyi yarıda bırakarak sığınağa indi.

5 DAKİKA BOYUNCA SIĞINAKTA BEKLEDİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken ve Netanyahu'nun 5 dakika boyunca sığınakta kaldığını belirterek, siren seslerinin sona ermesinin ardından Blinken ve Netanyahu'nun görüşmeyi bitirmek üzere başka bir yere geçtiklerini aktardı.

İSRAİL'İ İKİNCİ ZİYARETİ

Blinken, İsrail ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ı ziyaret etmiş ardından yeniden İsrail'e gelmişti.