İsrail Bakanından Suriye Cumhurbaşkanına Suikast Çağrısı

İsrail Bakanından Suriye Cumhurbaşkanına Suikast Çağrısı
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İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Hamas'a benzeterek suikast çağrısında bulundu. Chikli, bu durumu sosyal medya üzerinden duyurdu.

İSRAİL Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye'nin güneyinde yaşanan olayların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast çağrısı yaptı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef aldı. Chikli, "Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır. Ahmed Şara'nın meşru bir lider olduğunu düşünen herkes çok yanılıyor. Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor" diyerek, Şara'ya suikast çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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