İsrail, BAE'deki Diplomatik Personelini Tahliye Ediyor

İSRAİL'in, BAE'deki tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye edeceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ile Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

Yetkililer, BAE'ye üçüncü derece seyahat uyarısının hala geçerli olduğunu da duyurdu.