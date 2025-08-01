İsrail, BAE'deki Diplomatik Personelini Tahliye Ediyor
İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldı. Seyahat uyarısının da geçerli olduğu bildirildi.
İSRAİL'in, BAE'deki tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye edeceği bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ile Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.
Yetkililer, BAE'ye üçüncü derece seyahat uyarısının hala geçerli olduğunu da duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya