İsrail, BAE'deki Diplomatik Personelini Tahliye Ediyor

İsrail, BAE'deki Diplomatik Personelini Tahliye Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldı. Seyahat uyarısının da geçerli olduğu bildirildi.

İSRAİL'in, BAE'deki tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye edeceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ile Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

Yetkililer, BAE'ye üçüncü derece seyahat uyarısının hala geçerli olduğunu da duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bursa’da orman yangınlarının ardından 'hava kirliliği' alarmı: Şikayetler yüzde 30 arttı

O kentimiz nefes alamıyor! Ölüm riski yüzde 8 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.