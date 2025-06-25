İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail askerlerini pusuya düşürdü. 2 İsrail subayı keskin nişancı atışıyla ortadan kaldırılırken İsrail ordusuna ait bir zırhlı personel taşıyıcısı, patlayıcı cihazla ateşe verildi. Kassam Tugayları, 11 İsrail askerinin sızarak saklandığı bir bina ise füze ve personel mermisiyle hedef aldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam eden İsrail askerlerine pusu kurdu.

2 SUBAYI KESKİN NİŞANCI ATIŞIYLA ORTADAN KALDIRDILAR

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde İsrail askerlerine art arda 4 operasyon düzenlendi. İsrail askerleri ve araçlarının sızma ekseninde karşılarına çıkan Kassam Tugayları, 2 İsrail subayını keskin nişancı atışıyla ortadan kaldırdı.

ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICISI PATLAYICIYLA HEDEF ALINDI

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'nin ortak operasyonunda İsrail ordusuna ait bir zırhlı personel taşıyıcısı, patlayıcı cihazla ateşe verildi. 11 İsrail askerinin sızarak saklandığı bir binayı tespit eden Kassam Tugayları, binayı TBG füzesi ve personel mermisiyle hedef aldı.

İsrail askerlerine kurulan kanlı pusunun görüntüleri ise anbean kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Ateşkesin ardından Çin'e seslendi: Artık devam edebilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.